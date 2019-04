Torna ReStartApp, la call for ideas ora punta ai cammini

“ReStartApp per i cammini italiani” rinnova il consolidato format dei campus ReStartApp e ReStartAlp e propone un percorso formativo concreto e ricco di eccellenze della durata di 9 settimane, dal 24 giugno al 30 settembre a Premia, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.

Il programma prevede attività di didattica frontale, laboratorio di creazione d’impresa, esperienze e case histories di successo, nonché un viaggio-studio in una destinazione montana italiana che si distingua nel panorama internazionale grazie a iniziative e progetti di rilancio economico, sociale e ambientale della montagna. Ad affiancare i partecipanti partecipanti nell’approfondimento e nello sviluppo dei propri progetti imprenditoriali ci sarà un team qualificato di docenti, esperti e professionisti dei principali settori dell’economia della montagna. Al termine dei lavori del Campus è prevista una fase di supporto e consulenza a distanza condotta dai docenti per aiutare i partecipanti nella stesura definitiva del proprio Business Plan.

Il programma didattico di “ReStartApp per i cammini italiani” è validato da una crescente rete di partner autorevoli, quali Club Alpino Italiano (CAI), Fondazione Buon Lavoro, Fondazione Symbola, Università della Montagna, Legambiente, Alleanza Mobilità Dolce (A.Mo.Do.), Fondazione CIMA, UNCEM, Federbim e Federforeste.

Per agevolare la realizzazione dei tre migliori progetti, selezionati da una Commissione di valutazione appositamente costituita, Fondazione Edoardo Garrone metterà a disposizione tre premi per un valore complessivo di 60mila euro. Tali incentivi saranno integrati dall’intervento dei partner, che contribuiranno alla concretizzazione delle idee d’impresa. Ai progetti ritenuti particolarmente meritevoli sarà dedicato un servizio di consulenza gratuito post Campus per un anno.

“ReStartApp per i cammini italiani” prosegue e rafforza l'impegno di Fondazione Edoardo Garrone rivolto ai giovani aspiranti imprenditori della montagna. Dal 2014 ad oggi, infatti, i Campus ReStartApp e ReStartAlp hanno affiancato oltre 100 aspiranti imprenditori e dato vita a 32 imprese. Inoltre, si inserisce nell’ambito del programma intersettoriale AttivAree che Fondazione Cariplo dedica alla rivitalizzazione delle aree interne, in particolare a quelle dell'Oltrepò Pavese e delle valli bresciane Trompia e Sabbia.

