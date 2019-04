50 viaggi che vi faranno vedere il mondo con occhi diversi

CAPITOLO 2

Al mare in Albania, come vuole la tendenza dell’estate, ma sostenendo lo sviluppo degli artigiani. Nelle classiche città d’arte, ma guidati da migranti. Nella tranquillità di una struttura accessibile, ma con una carta dei vini eccellente. C’è voglia di essere “abitanti” dei luoghi e non semplici “turisti”. E di fare esperienze. Nel secondo capitolo del magazine presentiamo le schede di 50 viaggi per imparare a vedere il mondo con occhi diversi: 50 destinazioni suddiviso in cinque categorie: campi per ragazzi, Italia nascosta, mondo solidale, formato famiglie e vacanze accessibili.