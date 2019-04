Comunità concreta e beni comuni: risorse per l'Italia di tutti

Preponderante nel libro è l'impianto personalistico (ritorna Olivetti e il mediterraneo di Bruni): "Quali sono le condizioni per tenere insieme crescita e bene comune? La prima condizione è non farsi soffocare dall’idea di uomo come individuo. Siamo immersi in questo vero e proprio mito illuministico che ci ha quasi travolto. L’Italia non troverà vie alternative concrete all’attuale modello di sviluppo né avrà voce nel dibattito internazionale se non riscopriremo l’idea tutta mediterranea dell’uomo come persona, non come individuo. Esistenzialmente la persona è un nodo unico di relazioni. Orizzontali e verticali, interne ed esterne. L’individuo è l’astrazione di questo nodo: non ha alcuna esistenza senza le relazioni che lo costituiscono." (p. 31). Inoltre, è l'impresa (dai molti volti) a essere vista come fattore preponderante di sviluppo e innovazione (ancora Olivetti).

Secondo Dotti e Rapaccini "Il futuro dei beni comuni passa infatti da quattro verbi che tocca alla pubblica amministrazione declinare nei modi e nei tempi giusti. Integrare, orientare, ingaggiare, scegliere. È da questo livello, quello degli enti locali e di governo, il più vicino al territorio, che può ripartire un’azione politica partecipata sul tema. E nascere una nuova responsabilità pubblica. [...] Sui beni comuni la politica degli enti locali e di governo sarà in futuro sinfonia d’orchestra o non sarà. Perché non è dato avere sviluppo di un territorio che non si inquadri entro compatibilità ambientali, sociali, culturali; senza che tali compatibilità siano misurabili ex ante ed ex post; e, infine, senza che su compatibilità ed effetti – in fase tanto di progettazione quanto di valutazione – siano coinvolti tutti i portatori di interesse del territorio. Si tratti della gestione integrata di rifiuti o della messa a regime di un bene architettonico, ogni atto politico genera infatti impatti quantificabili, e determina agganci con e ripercussioni su ambiti confinanti, che vanno previsti e gestiti. Il concerto tra gli attori politici della pubblica amministrazione e la misurabilità delle loro azioni e dei relativi impatti sono la premessa di un autentico ingaggio tra amministrazioni e cittadinanza. Sono la condizione di una politica che crei valore condiviso e partecipato. [...] Quel che conta, al di là delle tecnicalità possibili, è che nella pubblica amministrazione si diffonda un criterio di valutazione delle scelte che non sia improntato esclusivamente al criterio economico, alla resa in termini finanziari, ma che includa come driver di scelta almeno le tre dimensioni: ambientale, culturale e sociale. [...] Esiste oggi, ed è urgente, questa necessità: individuare e valorizzare luoghi e soggetti in cui la competenza può nutrire una vocazione al governo della cosa pubblica e dei beni comuni, anche (perché no?) attingendo al settore privato. [...] le sfide economiche e sociali che riguardano i beni comuni ci interrogano innanzitutto sulla preparazione delle nostre classi dirigenti e sulle competenze richieste ai vertici delle nostre amministrazioni, come anche delle imprese private.