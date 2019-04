Diritti civili in Venezuela: parla il Premio Sakharov Lorent Saleh a Venezia

Il Premio Sakharov Lorent Saleh, membro dell'opposizione democratica venezuelana, ex prigioniero politico, parteciperà a una tavola rotonda dal titolo: "La Difesa dei Diritti Civili in Venezuela", organizzata da Global Campus of Human Rights, una rete di oltre 100 università in tutto il mondo, la più grande istituzione a livello internazionale che offre educazione post laurea nel campo dei diritti umani e della democrazia.

L’evento si tiene il 6 aprile 2019 alle 17.15 nella sede del Global Campus of Human Rights, al Monastero di San Nicolò, Lido di Venezia.

Il premio Sakharov per la libertà di pensiero nel 2017 è stato assegnato dal Parlamento Europeo all'opposizione democratica del Venezuela, che include l'assemblea nazionale del Paese, rappresentata da Julio Borges, e tutti i prigionieri politici elencati dal Foro Penale Venezuelano, rappresentati da Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Alfredo Ramos, Andrea González e Lorent Saleh.

Dal 1988 il Parlamento europeo assegna il Premio Sakharov per la libertà di pensiero a persone e organizzazioni che abbiano apportato un contributo eccezionale alla lotta per i diritti umani e le libertà fondamentali.

Saranno presenti alla tavola rotonda i seguenti rappresentanti e relatori della Venice School of Human Rights:

- Lorent Saleh, Premio Sakharov 2017 per la libertà di pensiero;

- Michel Forst, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani;

- Mara Marinaki, Consigliere principale del SEAE sulle questioni di genere e l’attuazione dell’UNSCR 1325 su Donne, Pace e Sicurezza;

- Manfred Nowak, Segretario Generale del Global Campus of Human Rights

L’iniziativa è organizzata con il patrocinio di Fondazione Feliciano Benvenuti, Unione delle Camere Penali Italiane, Camera Penale Veneziana “Antonio Pognici”, Ordine degli Avvocati di Venezia.



Venice School of Human Rights

La Venice School of Human Rights è un programma di formazione nato nel 2010 con l'obiettivo di studiare le sfide odierne nel campo dei diritti umani permettendo ai suoi partecipanti, provenienti da tutto il mondo, di esaminarne le cause e le possibili soluzioni da implementare. Il corso offre una formazione sia teorica sia pratica e la sua facoltà include personalità del mondo accademico e professionisti. Questa edizione della Venice School of Human Rights si focalizzerà sul ruolo dei difensori dei diritti umani ed analizzerà criticamente le misure volte ad assicurarne la protezione, soprattutto in paesi che si trovano in situazione di profonda crisi politica ed economica, come il Venezuela.

La tavola rotonda sarà trasmessa in diretta video sul canale Facebook del Global Campus of Human Rights.

Foto: Lorent Saleh. © Global Campus of Human Rights