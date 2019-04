Ecco i nuovi moduli per il Reddito di Cittadinanza

Il reddito di cittadinanza viene alla luce, con 720mila domande già presentate Reddito di Cittadinanza e Quota 100 sono stati approvati ieri in via definitiva dal Senato. Ma la possibilità di fare domanda è stata aperta già il 6 marzo, prima della conversione in legge. 720mila cittadini hanno già presentato domanda. Ora i requisiti sono cambiati e qualcuno fra loro potrebbe non avere più quelli effettivamente previsti dalla legge: avranno comunque il beneficio economico per sei mesi