Iberdrola e Fondazione Airc insieme per la ricerca

Iberdrola, leader nella produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili che propone tariffe convenienti e trasparenti alle famiglie italiane, e Fondazione Airc per la ricerca sul cancro annunciano di aver stretto una partnership di lungo periodo per promuovere la cultura della ricerca per migliorare la vita e il benessere degli italiani.

Iberdrola è da sempre impegnata nel promuovere una cultura globale della sostenibilità, che faccia leva su un impegno condiviso per favorire una più efficace gestione delle risorse. In questo contesto, in cui l’energia si rivela un elemento chiave per supportare questa sfida e generare nuove opportunità per tutti, si inserisce la strategia di Iberdrola che l’ha portata a diventare uno dei principali player globali nella proposta di elettricità 100% green.

L’impegno e la forte attenzione al bene della collettività diventano uno stimolo ad agire, a partire dai gesti di ogni singolo individuo a beneficio di tutti. Oggi questo invito è volto a combattere insieme il cancro attraverso la ricerca e le azioni quotidiane che possono e devono diventare buone abitudini per un benessere condiviso. “Lo fai per te. Lo fai per la ricerca” è il perfetto connubio fra l’attenzione di Iberdrola per il futuro del nostro pianeta e l’importanza del contributo dell’informazione e della scienza nella lotta contro il cancro che AIRC ha insegnato agli italiani nel corso degli anni.

«Siamo molto felici di questa collaborazione con Iberdrola che ha scelto di essere al nostro fianco sostenendo la ricerca sui tumori pediatrici di AIRC e sensibilizzando moltissime persone, a partire dai loro dipendenti e dai loro clienti, sull’importanza della prevenzione – ha spiegato, Niccolò Contucci, Direttore Generale Fondazione Airc - I nostri ricercatori ci confermano, infatti, che nella battaglia contro il cancro è sempre più riconosciuta l’importanza dei comportamenti individuali. Il fumo è il fattore di rischio evitabile che più incide sulla salute ma anche il cibo che consumiamo può diventare un alleato per la prevenzione. Altrettanto importante è associare a una dieta varia ed equilibrata un’attività fisica regolare – almeno 30 minuti di camminata al giorno – che contribuisce a diminuire il rischio di tumore al colon e all’endometrio, oltre a influire sulla prevenzione del cancro al seno».

«Abbiamo voluto fortemente questa alleanza con Airc perché abbiamo l’obiettivo comune di accrescere il benessere di tutti e di spronare gli italiani ad agire, anche con piccole azioni che possono fare la differenza per la comunità” - ha dichiarato Lorenzo Costantini, Country Manager di Iberdrola in Italia - «Da tempo Iberdrola ha fatto una scelta strategica che ha dimostrato come sia possibile muovere il mondo con l’energia verde e oggi ci impegniamo a sostenere Airc nella ricerca contro il Cancro».

Iberdrola ha scelto quindi di sostenere, attraverso Airc, i migliori scienziati impegnati in progetti d’avanguardia sui tumori pediatrici che stanno lavorando per trovare le giuste risposte per circa 2.300 bambini e ragazzi che ogni anno in Italia si ammalano di cancro. Grazie ai progressi della ricerca, l'82% dei bambini e l'86% degli adolescenti è in vita cinque anni dopo una diagnosi di tumore. Un risultato importante ma che non può bastare, è necessario non fermarsi per arrivare a terapie sempre più specifiche ed efficaci per le forme più rare e aggressive. (Fonte dei dati: AIRTUM - I Tumori in Italia - Rapporto 2012 I tumori dei bambini e degli adolescenti).

Grazie a questa alleanza, Iberdrola inoltre vuole impegnarsi ancora di più a favore dei giovani e delle donne, prendendosi cura dei propri dipendenti, clienti e partner. L’impegno di Iberdrola si concretizza attraverso una serie di iniziative, soprattutto in ambito sportivo, che verranno sviluppate sul territorio nel corso dell’anno, e di cui la partnership con Airc ne rappresenta una prima declinazione. La prima attività congiunta sarà la partecipazione di Iberdrola con due squadre alla Milano Marathon e alla Maratona di Roma, programmate per il 7 aprile 2019.