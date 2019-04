Alla Milano Marathon corre una staffetta “speciale”

Oltre il labirinto dell’Autismo Una tavola rotonda con Fondazione Sacra Famiglia, Portami per mano, Uniti per l’Autismo (coordinamento di 40 associazioni) e Aiutiamoli ha fatto il punto su progetti ed esperienze positive che mettono al centro le persone come Masha, autistica che oggi è “una risorsa” per l’azienda in cui lavora. Perché la Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo non resti una data sul calendario