Altro che turisti. Questi sono “cittadini temporanei”

«Mi piacerebbe aiutare questa regione che preferisco chiamare Lucania e non Basilicata. Vorrei avviare un nuovo tipo di turismo, che unisca le bellezze dei luoghi alla loro storia, alla cultura e alle prelibatezze alimentari: l’idea è quella di portare qui turisti che siano curiosi di conoscere la Magna Grecia, le origini storiche e artistiche del Mediterraneo». Il copyright è di Francis Ford Coppola, che della Lucania è originario e prima di metterci piede di persona l’ha conosciuta attraverso i racconti di nonno Agostino. In attesa che il regista della saga del Padrino scenda davvero in campo a mettere in onda la sua scenografia ci ha pensato Trame d’Italia.

Trame d’Italia

Chi è o meglio cos’è Trame d’Italia? Il sottopancia istituzionale recita: «Un’impresa sociale/srl che mette a disposizione di reti di operatori e soggetti dei diversi territori affiliati in trame locali, la piattaforma digitale, il brand, il disciplinare di prodotto, gli accordi distributivi e gli investimenti promozione. Alle diverse Trame locali compete di sviluppare gli itinerari e i contenuti, attivare il territorio e svolgere le funzioni di destination management».

Soci fondatori dell’iniziativa sono l’associazione Dimore Storiche Italiane, il consorzio Cgm, Confcooperative, Musement e Valica con il supporto di Fondazione Italiana Accenture, Fai, Fondazione Cariplo, Google, Touring Club Italiano (e Ubi Banca come official bank). Una rete composita e ibrida che ha deciso di scommette sul turismo come leva di sviluppo locale. Del resto la percentuale di cittadini europei che nelle scelte di viaggio dichiara di essere influenzato da almeno un aspetto di sostenibilità ha ormai raggiunto il 40%. Una bella fetta di un mercato che nel complesso, solo in Italia, vale 96 miliardi di euro, che salgono a 227 con l’indotto (pari al 13,1% del Pil). Non sorprende dunque che nuovi soggetti (spesso in filiera e spesso con un forte imprin- ting sociale), ma anche player tradizionali guardino con crescente interesse al comparto del turismo sostenibile ed esperienziale.

Il business plan di Trame d’Italia prevede che nei primi 5 anni vengano “conquistati” oltre 300mila viaggiatori che dovrebbero diventare oltre un milione nei prossimi 8 anni, quando le 50 Trame previste avranno costituito un menu da 5mila itinerari.

All’interno di questa rete, proprio la Basilicata di Francis Ford Coppola nella scia di Matera capitale della cultura europea 2019, ha vestito i panni del rompighiaccio. Cruciale è stata la presenza di un consorzio di cooperative sociali, La Città Essenziale, molto dinamico e disposto all’innovazione. Il presidente della Città Essenziale (nonché vicepresidente di Cgm) e anima del progetto Trame è Pino Bruno. Due le domande da cui partire. La prima: perché nasce Trame? La seconda: perché un turista dovrebbe scegliere proprio una Trama? «Le risposte a questi interrogativi non possono essere scisse. Nasciamo dall’intuizione che al di fuori delle rotte mainstreaming è possibile “usare” il turismo o meglio un certo approccio al viaggio come leva di sviluppo locale. Da qui discende la nostra offerta: esperienze di uno, due, tre giorni al massimo in cui la visita alla riserva naturale o alla chiesa è immersa in un percorso culturale, enogastronomico, sociale ed economico che consente all’ospite di calarsi in modo autentico nel contesto che sta visitando». Tanto che Bruno definisce i suoi clienti, non turisti, ma «cittadini temporanei».