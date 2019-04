Carcere, “Fantastic Planet”?

È curiosa una performance artistica che ripete a raffica l’espressione “Fantastic Planet”. Non è curioso a prescindere, ma è strano se l’espressione - letteralmente pianeta fantastico - la si pensa ripetuta a voce alta dentro un carcere. L’idea è stata dell’artista Andrea Bianconi che in collaborazione con Casa Testori, in occasione dell’ArtWeek milanese, ha realizzato una performance “Come costruire una direzione” all’interno del celebre Panopticon da cui si dipartono i sei raggi della struttura penitenziaria del carcere di San Vittore a Milano.

Ad accompagnarlo alcune donne della compagnia del CETEC Dentro/Fuori San Vittore, di cui fanno parte le detenute. Cosa può avere di fantastico il pianeta, se il pianeta di queste donne, come quello degli altri detenuti che hanno assistito alla performance, è il carcere? Che cos’è la vita senza libertà? Lo hanno spiegato bene Elisa, Elena, Marta, Martina, solo per citarne alcune, tutte donne che ci somigliano, accompagnate da Bianconi e dalle guide del Laboratorio Donatella Massimilla, Vlad Scolari e Gilberta Crispino ha dato il via alla performance leggendo un bellissimo estratto dal libro di Luca Doninelli “Conversazioni con Testori”, dove Testori racconta, con gli occhi del bambino, il primo incontro con due carabinieri.

Il progetto include anche una mostra di 50 disegni esposti per un mese nel lungo corridoio che porta alla rotonda del Panopticon e che hanno come motivo dominante proprio la freccia. La freccia nella grammatica di Bianconi è una sorta di felice ossessione, che dà forma all’insopprimibile bisogno di desiderare. La freccia è energia liberante, ma è anche direzione: quindi indica un percorso possibile, che è unico e irripetibile per ciascuno, un segno positivo portato dentro un ambiente segnato per sua natura da dinamiche opposte. Ma come spiega Bianconi, «l’arte ha in sé sempre un’apertura al futuro anche quando veicola messaggi drammatici. Per quello che mi concerne, il titolo della mostra dà un’indicazione chiara, che sento istintivamente mia: tendo a guardare al bene e non al male. Per me l’arte è un fatto di coraggio che stimola altro coraggio nelle persone».