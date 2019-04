Dolcetto, l'ananas cooperativo del Togo

Il sorriso di Egblogbe Koku, presidente di Cpjppab, la cooperativa degli agricoltori del Togo che produce gli ananas biologici, è il marchio di garanzia del prodotto mentre Gnassingbe Sasndou Assimarou, presidente della cooperazione degli agricoltori del Togo (Ctop), sostiene il programma dicendo che «abbiamo bisogno del vostro sostegno per aiutare le nostre piccole aziende agricole e dobbiamo iniziare a migliorare questa collaborazione che abbiamo stretto».

La Cpjppab, i cui soci per un terzo sono donne, è una delle 150 cooperative la cui nascita è stata accompagnata da Coopermondo, la ong di Confcooperative. Gli oltre mille agricoltori del Togo coltivano 500 ettari di ananas biologico di varietà pan di zucchero, chiamato Dolcetto, commercializzato in Italia con il marchio Alce Nero grazie a Brio e alla cooperativa Agrintesa. La vendita in Italia ammonta a 500 tonnellate per sei mesi. È così che i produttori agricoli del Togo che coltivano ananas biologici sono riusciti a organizzarsi in cooperativa per commercializzare al meglio il loro prodotto in un Paese dove il reddito medio è di appena 310 dollari, il 32,3% della popolazione vive sotto la soglia di povertà e il 35% del Pil arriva dall’agricoltura che occupa il 75% della popolazione attiva.

Salvini ha ascoltato, poi ha raccontato come il ministero dell’Interno ha già attivo «un gruppo di lavoro sull’Africa e abbiamo scelto 2/3 Paesi-progetto nei quali abbiamo deciso di investire», poi, rivolto a Gardini, ha aggiunto di voler «ribadire al presidente che al ministero dell’Interno potete trovare un aiuto per i vostri progetti».