I soldi per la famiglia? FI: «Prendiamoli da prostituzione e case da gioco»

Non solo. La senatrice Paola Binetti (FI-PB), ha depositato una proposta di legge per un “Nuovo codice della famiglia”, con altri 36 colleghi.

Ma a sorprendere davvero, almeno a leggere i titoli (per nessuna delle propose attualmente sono disponibili i testi), è quella avanzata dall’onorevole Roberto Caon (FI), che si intitola “Delega al Governo in materia di istituzione di nuove case da gioco, disposizioni concernenti la disciplina dell'esercizio della prostituzione e destinazione dei relativi proventi al finanziamento di misure in favore della famiglia”. “Case da gioco”, intanto, non più “sale”, per farci sempre più vivere lì. E poi disciplinare la prostituzione. E con queste due belle nuove entrate, finanziare misure in favore della famiglia. Olé. Dal greenwashing al familywashing.

Photo by Christian Bowen on Unsplash