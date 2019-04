Nella Vetrina Bio Bank tutti i trend del 2019

Sfogliando le 100 pagine della pubblicazione edita da Bio Bank (nell'immagine la copertina) ci si imbatte in 132 prodotti alimentari e una trentina di cosmetici e prodotti per la detergenza, un vero e proprio censimento delle novità e delle eccellenze del settore. Sono cinque i trend trasversali che accomunano sia gli alimenti sia la cosmesi: si va dall’attenzione all’origine (la scritta 100% italiano sui prodotti fa lievitare le vendite del 9%, ricorda il rapporto Coop 2018) sempre più importante in un mercato globale, alla sostenibilità a 360 gradi: non solo il prodotto ma il suo intero ciclo vitale. Nella pubblicazione si sottolinea che «riciclato, riciclabile, biodegradabile, ecocompatibile, plastic free ecc… diventano caratteristiche che fanno la differenza». C’è poi la tendenza #Veg (vegano e vegetariano) che dal cibo spazia alla cosmesi e alla detergenza e quello #BabyKids che risponde al fatto che sempre più spesso la nascita di un bimbo coincide con l’introduzione del biologico nei consumi domestici e di pari passo anche l’offerta è aumentata. Infine l’ultimo trasversale riguarda i gusti e i bisogni dei consumatori cambiati nel corso degli anni.

Nel mondo della cosmesi e della detergenza i trend sono cinque: Antiage, Urban, Detox, EsoticoEquo e Ipoallergenico. Dieci invece quelli del mondo alimentare che in alcuni casi coincidono anche con quelli del mondo non bio come soprattutto i cibi #Senza (principalmente glutine e lattosio, a seguire quelli senza soia, uova, zuccheri aggiunti, sale, lievito, arachidi, olio di palma ecc.) e i #RicchiDi ovvero quelli con una maggior quantità di fibre, magnesio, vitamine, Omega 3 e antiossidanti…

Continuando con i trend ci sono i cosiddetti Superfood: curcuma e zenzero presenti quasi ovunque, ma non sono gli unici, si passa dalle bacche di goji alla quinoa o ai semi come lino e canapa. Una delle passioni del momento sono i #GraniAntichi particolarmente apprezzati per il loro basso contenuto di glutine e il loro tutelare la biodiversità, come anche i cibi fermentati che rispondono alla ricerca del benessere generale partendo dalla salute dell’intestino. Gli ultimi cinque trend negli alimenti sono: Biodinamico (solo 400 quelle che in Italia hanno ottenuto la prestigiosa certificazione Demeter); Etico, Antispreco, #PiattiPronti (l’offerta è divenuta articolata e varia anche nel bio) e infine una delle tendenze del momento #FattoinCasa con l’idea di un ritorno ai fornelli per mangiare più sano, risparmiare e stare insieme.

