Un miliardo di dollari di finanza a impatto per l'Africa

Emanuela Del Re, vice ministro degli Esteri e della cooperazione internazionale, ha detto che «il governo italiano è sempre stato in prima linea per quanto riguarda i progetti educativi nel mondo e in Africa in particolare» ed ha poi concluso che si devono «favorire nuovi modelli di alleanza fra i governi». Erano presenti all’incontro una serie di esponenti del mondo dell’impresa e della finanza che hanno portato le loro testimonianze.

Per il presidente di Enel Patrizia Grieco «siamo consapevoli che il modello di sviluppo che abbiamo adottato fin qui non tiene. Soltanto imparando a ragionare nel medio e lungo termine si impara a fare impresa». Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, ha raccontato l’esperienza sviluppata con i salesiani in favore di 1.300 giovani inseriti «fin dall’inizio del programma in un rapporto con gli educatori e con le aziende che devono assumere. Alla fine dei corsi a 400 dei giovani è stato possibile dare un contratto di lavoro a tempo indeterminato e a 240 a tempo determinato. Ci siamo posti il problema di quelli che abbiamo perso prevedendo un ulteriore percorso di formazione».