A Casa Chiaravalle la domenica antimafia con lo street artist Frode

«A quasi un anno di distanza dall’inaugurazione di Casa Chiaravalle essere il luogo che chiude la settima edizione del Festival del Beni Confiscati alla Mafia è importante perché sono iniziative come queste che aiutano a comprendere il valore non solo dei sequestri e delle confische, ma anche di tutto quello che a quegli atti formali e istituzionali segue», sottolinea Silvia Bartellini presidente di Passepartout Consorzio di Imprese Sociali. «L’assegnazione di beni privati appartenuti a clan, a realtà che sappiano aprirsi sulla città è ciò che più di ogni altra azione segna la vittoria della legalità sulla criminalità. Se poi, come accade a Casa Chiaravalle, il bene confiscato non solo viene messo a valore per la città, ma diventa anche un luogo di accoglienza, in nome dell’inclusione come valore di contrasto al disagio, quale esso sia, allora la vittoria può dirsi completa oltre che definitiva a segnare la strada della giustizia sociale. A fronte di tutto questo per noi Casa Chiaravalle è quindi un bene comune».