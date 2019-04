Fondazione Paideia presenta “I libri per tutti”

Rispetto ai libri cartacei già disponibili in CAA, questi quattordici libri digitali consento non solo il modeling, che prevede un accompagnamento con il dito dei simboli da parte del lettore, ma anche la possibilità di attivare un supporto vocale e dei giochi, per favorire la partecipazione attiva da parte dei bambini e dei ragazzi.

Il progetto è promosso da Fondazione Paideia insieme a DeA Pianeta Libri con il marchio De Agostini, GeMS – Gruppo editoriale Mauri Spagnol con le case editrici Guanda, Salani con il marchio Ape Junior e La Coccinella, Giunti Editore e la Business Unit Ragazzi di Mondadori Libri con le case editrici Mondadori, Piemme - con il marchio Il Battello a Vapore - e Rizzoli.

«Siamo orgogliosi di presentare questo importante progetto editoriale che speriamo possa favorire lo sviluppo di una cultura dell’inclusione e permettere a ogni bambino di avere accesso alla lettura», ha commentato Fabrizio Serra, direttore di Fondazione Paideia. “Desideriamo che i libri in CCA diventino patrimonio di tutti i bambini, non solo di quelli con disabilità, e possano circolare spontaneamente nelle case, nelle scuole, nelle biblioteche e in molti altri contesti, oltre a quelli prettamente clinici».

La trasposizione dei libri in simboli WLS (Widgit Literacy Symbols) è stata curata dalla Bottega Editoriale di Fondazione Paideia. Non è la prima volta che la Fondazione si dedica alla ricerca di strumenti che offrono esperienze di lettura diversificate e aperte a tutti. Nel giugno scorso ha inaugurato a Torino “La biblioteca per l’inclusione”, uno spazio dove sono disponibili libri in CAA, silent book, libri nella Lingua dei segni (LIS), libri a lettura facilitata, libri con marcatori visivi, libri tattili e libri digitali.

“I libri per tutti”: primi titoli in commercio

1. I tre porcellini (De Agostini) - disponibile anche in cartaceo

2. Il gatto con gli stivali (De Agostini) - disponibile anche in cartaceo

3. La bella addormentata (De Agostini) - disponibile anche in cartaceo

4. Brucoverde (Coccinella) - disponibile anche in cartaceo

5. Stella stellina (Coccinella)

6. Dov’è la mia tana? (Coccinella)

7. Quarzo, Amici nel mare (Piemme - Il Battello a Vapore)

8. Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della lentezza (Guanda)

9. Tea. E se non ci riesco? (Giunti)

10. Tea. Perché devi lavorare? (Giunti)

11. Tea. Perché il buio è così nero? (Giunti)

12. Caro papà (Salani - Ape Junior)

13. Tutti sul vasino (Salani - Ape Junior)

14. Susan ride (Piemme - Il Battello a Vapore)

I libri in simboli in versione digitale sono disponibili per l’acquisto (al costo unificato di 9,90 euro) sulla piattaforma digitale www.scuolabook.it/ilibripertutti. Sarà inoltre presto disponibile anche un’app.

I libri in CAA

Inizialmente pensati per essere utilizzati in ambito clinico per le situazioni di gravissime disabilità, i libri in CAA sono disponibili in Italia già dagli anni 90. Oggi esistono diverse collezioni di simboli, sviluppate da enti diversi con finalità diverse.