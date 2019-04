Il futuro della logistica è digitale (e anche l’ambiente ci ringrazierà)

All’ultima edizione del World Economic Forum di Davos è stato uno dei temi più discussi tra economisti, imprenditori e consulenti aziendali: latrasformazione digitale è ormai una priorità delle aziende di ogni settore. O si innova o si rischia di morire. E questo vale anche e soprattutto per la logistica, che ha assunto un ruolo sempre più centrale nella supply chain e nei modelli di business delle imprese.

Con l’e-mail, che ha mandato (in parte) in pensione la “posta ordinaria”, e i download digitali, che sostituiscono i prodotti fisici, ci si sarebbe aspettata una crisi dell’industria della logistica. E invece così non è stato. Anzi: mai come in questo periodo vengono spediti pacchi e pacchetti di ogni tipo. Ogni singolo giorno, vengono consegnati in tutto il mondo ben 85 milioni di pacchi e documenti. Le tendenze demografiche globali in aumento e il boom dell’ecommerce hanno dato infatti un boost al settore della logistica. Che però non può permettersi di dormire sonni tranquilli e godere di questi frutti senza innovarsi, mettono in guardia dal World Economic Forum.

Il settore della logistica ha introdotto le innovazioni digitali a un ritmo più lento rispetto ad altre industrie. Questo più lento tasso di digitalizzazione però comporta enormi rischi che, se ignorati, potrebbero essere potenzialmente catastrofici anche per i più grandi attori del comparto. Mentre altre industrie con stretti legami con la logistica, come la vendita al dettaglio, sono state rivoluzionate dalla tecnologia digitale, le probabilità di digital disruption per l’industria logistica aumentano. L’ascesa dell’e-commerce, non a caso, ha portato a nuovi big player digitali a presidiare “l’ultimo miglio” del mercato delle consegne. E le piattaforme digitali diventano sempre più importanti, consentendo anche alle piccole imprese di avere una portata globale e competere con i colossi del settore.

Con il settore logistico che soffre di alcune inefficienze molto significative – ad esempio, il 50% degli autocarri si svuota nel viaggio di ritorno dopo aver effettuato una consegna – la trasformazione digitale può anche apportare importanti benefici sociali e ambientali, aumentando l’efficienza e riducendo il consumo energetico e le emissioni.

Secondo l’analisi del World Economic Forum, da qui al 2025 ci sono 1,5 trilioni di dollari di valore in gioco per gli operatori logistici e ulteriori 2,4 trilioni di dollari di benefici per la società a seguito della trasformazione digitale del settore. In altre parole, scrivono gli esperti, le parti interessate del settore dovrebbero prendere nota e riunirsi per dare la priorità alle iniziative di trasformazione digitale.