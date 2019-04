Il terremoto dell’Aquila dieci anni dopo: “Non c’è niente da celebrare”

Secondo i dati della “Relazione sullo stato di avanzamento del processo di ricostruzione post-sismica nella Regione Abruzzo”, presentata nel giugno 2017 e aggiornata al 31 dicembre 2016, per la ricostruzione a L’Aquila sono stati stanziati 21 miliardi di euro. Per concludere il processo di ricostruzione serviranno altri 4 miliardi, portando il costo complessivo del processo a 25 miliardi di euro. A oggi però solo 12 miliardi sono stati richiesti e solo 8,85 miliardi quelli realmente stanziati: «meno della metà della copertura del danno», aggiunge Sara Vegni.

ActionAid ha realizzato diverse esperienze di monitoraggio civico in Italia nei territori colpiti dal sisma, non soltanto all’Aquila. Esperienze dove le attività di controllo, verifica, raccolta di idee e proposte vengono proprio dai cittadini, dagli studenti, che monitorando si creano così una propria opinione e generano una possibilità di cambiamento. Attività di questo tipo sono state realizzate da ActionAid nel Centro Italia, nel “cratere del sisma 2016”, con una scuola di monitoraggio ad Arquata del Tronto. Sono nate così cooperative e associazioni, come Concentrico a Camerino o la cooperativa Mètis community solutions creata da tre donne professioniste aquilane che hanno deciso di impiegare le loro competenze nel loro territorio. In Emilia-Romagna, ActionAid ha coinvolto gli studenti dell’istituto Luosi di Mirandola con un laboratorio di monitoraggio per favorire la ricostruzione trasparente delle zone colpite dal sisma del maggio 2012 attraverso l’uso delle tecnologie digitali e la partecipazione.

Tra gli esempi di monitoraggio all’Aquila spicca il progetto OpenData Ricostruzione, in cui è possibilemonitorare tutte le risorse impiegate nel dopo terremoto: dall’emergenza post-sisma alla ricostruzione edilizia pubblica e privata, allo sviluppo economico: «Se la ricostruzione privata procede con lentezza, la ricostruzione pubblica è completamente ferma, come le scuole che ancora aspettano nel limbo, nessuna scuola aquilana ancora è stata ricostruita e pensare che i 48 milioni previsti per la ricostruzione delle scuole sono già arrivati al comune dell’Aquila dal 2012, quindi da sei anni», aggiunge Sara Vegni di ActionAid che spera in azioni concrete da parte del Governo: «Ogni volta non si dovrebbe ricominciare da capo, non ci sono norme e diritti certi e si rincorrono sempre modalità nuove perché non abbiamo una norma principe che permetta ai cittadini di stari tranquilli, con il nuovo governo abbiamo dialogato, ci sono stati segnali d’ascolto, ma come tutti gli aquilani aspettiamo i fatti».