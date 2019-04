Il Villaggio Sos di Ostuni festeggia 50 anni al fianco dei più piccoli

Attivo dal 1969, il Villaggio Sos di Ostuni nasce grazie alla volontà del medico ostunese Perino Lacorte, che insieme a un nutrito gruppo di amici professionisti costituisce la cooperativa per replicare in Puglia il modello di accoglienza innovativo avviato in Austria dal filantropo Herman Gmeiner.

Da allora il Villaggio Sos è cresciuto anno dopo anno e oggi ospita nove comunità familiari completamente autonome, in ognuna delle quali vivono 5 o 6 bambini. Oggi il Villaggio Sos comprende il Progetto S.A.M.O., un servizio di pronta accoglienza e di osservazione per minori in difficoltà, la Casa dei Giovani, una comunità per adolescenti che guida i ragazzi verso l’autonomia, la Casa MammaBambino “L’Abbraccio”, lo spazio neutro “Progetto L.u.N.A.” e la Casa delle ragazze.

Nelle immagini scorci del Villaggio Sos di Ostuni - foto da Ufficio stampa Sos Villaggi dei Bambini