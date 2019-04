“Neg-ozi” speciali in mostra al Fuorisalone

Quattro sono i “neg-ozi”: macelleria, pasticceria, formaggiaio e coltelleria, gremiti di prodotti in legno e ceramica realizzati con cura e pazienza. Salami, bistecche, coltelli, formaggi e dolci talmente simili al vero da far venire l’acquolina in bocca, ideali per fare uno scherzo durante una cena con gli amici. Prodotti finti che sono più veri di quelli veri; più veri della finzione e più finti della verità. Tanti oggetti che sembrano tutti uguali ma, a guardarli bene, sono diversi l’uno dall’altro, perché ciascuno è un pezzo unico. Come chi li ha prodotti. Verranno esposti su un carretto come se si trattasse di un vero negozio.