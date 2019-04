OIM: la Libia non è un porto sicuro

L'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) ha sollevato oggi preoccupazioni per i civili libici e per i migranti detenuti, mentre i convogli militari si sono avvicinati alla capitale Tripoli.

Durante gli scontri avvenuti nell'agosto 2018, oltre 14.000 civili sono stati sfollati e oltre 2.000 migranti coinvolti in scontri.“La sicurezza dei migranti in detenzione è particolarmente preoccupante se dovesse verificarsi un'escalation nell'azione militare. Anche il destino di tutti i civili libici e la sicurezza degli operatori umanitari rimane una preoccupazione prioritaria”, ha dichiarato il direttore generale dello IOM, António Vitorino. “I migranti, compresi uomini, donne e bambini che sono detenuti in condizioni spesso subumane in un rapido deterioramento della situazione di sicurezza sono particolarmente vulnerabili”, ha continuato, osservando che “la Libia non è un posto sicuro per rimpatriare i migranti che hanno tentato e fallito per raggiungere l'Europa.”

Fino ad ora quest'anno, 1.073 migranti, tra cui 77 bambini, sono stati rimandati in Libia dopo intercettazione e soccorso in mare e posti in detenzione arbitraria. In precedenza a Tripoli, il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, ha lanciato un "forte appello" per la riduzione progressiva e la fine degli schieramenti delle fazioni militari in tutto il paese. Ha anche sottolineato che i migranti in detenzione "non sono solo responsabilità della Libia, ma sono responsabilità di tutta la comunità internazionale". Guterres ha visitato ieri il centro di detenzione di Ain Zara, dove attualmente ci sono oltre 600 detenuti, con uomini, donne e bambini che vi sono detenuti da mesi. Il capo dell'ONU si è detto scioccato dal livello di sofferenza dei migranti e "soprattutto dal livello di disperazione che ho trovato".