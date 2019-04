Al via la nuova campagna 8Xmille. Un nuovo format all'insegna della concretezza

“Il Paese dei progetti realizzati” è dunque lo slogan che chiude gli spot da 30 e 15 secondi (regia di Stefano Palombi, campagna stampa di Francesco Zizola).

Quest’anno abbiamo scelto progetti a Ferrara, in una casa d’accoglienza per donne rifugiate con minori, a Serramanna (Sardegna del sud) in un’azienda agricola anti-dipendenze, a Caprarola (Viterbo) in un centro diurno per persone con disabilità, a Caserta in una casa d’accoglienza per chi vive in strada, a Bologna in una residenza temporanea per detenuti ammessi alle misure alternative, a Piacenza in una mensa per i nuovi poveri e nei corsi di italiano per stranieri, a Roma in un asilo nido per famiglie in difficoltà. E ancora a Padulle di Sala Bolognese in una Dispensa solidale, a Sovana (Grosseto) in un restauro di una chiesa antichissima per restituire spiritualità e bellezza, a Tortolì (Nuoro) in una mensa e in un’opera di microcredito, ma anche in Messico per chi ha sete di giustizia, nei campi di caffè in aiuto dei piccoli produttori e in un centro d’accoglienza dell’infanzia abbandonata.

C’è un codice “segreto” in ogni spot, una frase che rompe il ritmo o lo conferma con una ripetizione, oppure sorprende uscendo apparentemente dall’argomento. Ti spinge ad allargare lo sguardo, ti fa capire che si stanno raccontando le opere ma anche qualcosa di più, uno stile di vita alternativo.

Sul sito www.8xmille.it sono disponibili video di approfondimento, il rendiconto storico della ripartizione 8xmille a livello nazionale e diocesano. Non manca la “Mappa 8xmille”, che geolocalizza e documenta con trasparenza quasi 20 mila interventi realizzati, concepita come risorsa in continuo aggiornamento.