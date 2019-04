Clericus Cup 2019, i primi verdetti

La sorpresa nell’uovo pasquale è stata qui la vittoria per 2-1 dell’Altomonte sulla più quotata Gregoriana. Nei gironi dei seminaristi, il secondo rigore consecutivo, parato dal portiere della Consolata, non frutta punti. I missionari perdono 3-1 comunque dal Collegio Urbano, vicecampione clericale e salutano il sogno di qualificazione. “Very very Nice” i campioni statunitensi. Con due reti nella ripresa dell’esterno William Nyce, i Martyrs infatti ribaltano il risultato contro il Mater Ecclesiae: 1-2 finale. Nel girone C ancora una vittoria per il Sedes Sapientiae, in cui brilla la stella di Deogratias Nyamwihula, autore di due gol nel 5-1 sul Collegio Franco Belga. Alla simpatica squadra gallico-fiamminga non basta la terza rete nel torneo di Gregoire Sabatie Garat, talentuoso seminarista di Versailles. A zero punti i transalpini sono ormai condannati.