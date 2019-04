Guzzetti: lo Stato rispetti i corpi intermedi

Nessun richiamo diretto al governo in carica, ma non sono passati inosservati il riferimento a fare da argine a un potere pubblico trasbordante anche sul versante delle Fondazione («La legge ci mette al riparo, ma mi auguro che in caso di attacco da parte della politica il primo nostro alleato sia l’opinione pubblica e di tutti quelli che conoscono quello che siamo e quello che facciamo») e la citazione di papa Francesco: «La paura è l’inizio della dittatura». Un nodo quello della paura sociale che secondo Guzzetti «nasce dal fatto che qualcuno invece di affrontare i problemi li sfrutta per guadagnare consenso», ma in questo modo «non si affrontano i problemi, al contrario si genera un paese rabbioso e litigioso». «Noi invece», ha continuato l’avvocato comasco, «nel nostro territorio di riferimento, la Lombardia e le due province piemontesi di Novara e VCO, lavoriamo per costruire risposte innovative ai problemi che il territorio ci pone, penso all’housing sociale, ai distretti culturali al welfare di comunità, agli interventi nelle periferie, contro la povertà educativa e a favore della formazione del 200mila Neet che vivono nella nostra regione».

Il presidente uscende non ha voluto intrattenersi sul nome del suo successore. «Lo sceglieranno i 28 membri della nuova Commissione centrale di beneficenza che si insedierà il prossimo 14 maggio e che indicheranno i sette membri del nuovo Cda e il suo presidente. Ma di una cosa sono certo», ha concluso Guzzetti, «il post Guzzetti sarà meglio del Guzzetti».