Il mentoring che promuove il talento femminile

Nata nel 2012, Young Women Network conta circa 300 associate ed è supportata dal lavoro di più di 30 volontarie. Mira alla crescita dei giovani talenti tramite quattro attività principali: networking, formazione sulle soft skill, advocacy e il mentoring. YWN nella sua attività di advocacy partecipa anche agli incontri istituzionali nazionali e internazionali per rappresentare le giovani donne e sensibilizzare su tematiche relative alla disparità di genere e al mercato del lavoro, intervenendo a Women 20 e Civil 20, gli engagement group ufficiali del vertice

«L’obiettivo di inspiring mentor è supportare le giovani nel loro percorso di crescita professionale ma anche personale»- afferma Martina Rogato, presidente dell’associazione. «In 4 anni di attività, siamo felici di aver dato l’opportunità ad oltre 300 ragazze di conoscere donne e uomini di ispirazione, che sono diventati una vera e propria guida per capire come districarsi nel complesso mercato del lavoro e per riuscire a valorizzare al meglio se stesse».

“Inspiring Mentor” si basa sul rapporto diretto tra mentor e mentee: gli incontri sono one-to- one. Il mentoring è una relazione che consente la crescita di entrambe le parti, non solo delle giovani mentee, ma anche delle/dei mentor, cui permette di riflettere sul loro percorso professionale, di avere una diversa prospettiva, e trovare nuove motivazioni.

«Abbiamo bisogno di vedere più donne in posizioni decisionali e dobbiamo lavorare assieme per favorire il cambiamento» - dichiara Besiana Ylldisi, vicepresidente dell’associazione.

In 4 anni Inspiring Mentor è cresciuto moltissimo: ha iniziato con 80 coppie mentor/mentee nel 2016 per arrivare a 200 coppie nel 2019. Durante la passata edizione Young Women Network ha previsto per la prima volta la partecipazione di mentor uomini, che è stata riconfermata, per il contributo che gli uomini hanno dato in molti ambiti, tra cui quello della parità di genere.

Tra i mentor che hanno aderito al programma Young Women Network conta professionisti in posizioni di leadership presso importanti aziende italiane come Borsa Italiana, Accenture, Google, BCG, Facebook, PwC, Vodafone e molte altre.