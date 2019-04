La magia dei sorrisi donata ai bambini in ospedale

L’iniziativa - attiva fino al 17 aprile con il numero solidale 45596 – permette di donare 2 eurocon un sms da cellulari Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali; 5 euro chiamate da fisso TWT, Convergenze e PosteMobile oppure 5 o 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali a favore dei progetti della Fondazione. In particolare, per la diffusione della clownterapia che, sottolinea Cristina Bianchi, direttore della Fondazione, «non è, come si potrebbe pensare, una semplice attività di gioco o intrattenimento, ma una vera e propria attività professionale che integra le cure tradizionali, contribuendo a ricostruire, attraverso il sorriso, le difese del bambino di fronte al trauma del ricovero in ospedale. Ridere contribuisce, infatti, a migliorare lo stato psicologico del paziente, influendo in modo determinante sulla possibilità di affrontare la malattia e, in alcuni casi, sull’efficacia delle cure. É scientificamente provato che ridere determina una riduzione della somministrazione di analgesici, dei tempi di degenza e dei tempi di miglioramento clinico e un aumento delle difese immunitarie e del livello delle endorfine, con conseguente innalzamento della soglia del dolore nel paziente. Gli effetti positivi della clownterapia sulla cura del bambino sono insomma pienamente riconosciuti per la loro valenza terapeutica».

La clownterapia, inoltre, ha effetti positivi anche su tutti gli altri protagonisti del percorso di cura di un bimbo, ovvero sul personale medico e paramedico e sui parenti e amici del paziente, che non solo subiscono gli effetti indiretti della malattia, ma esercitano anche una grande influenza sul piccolo e sull’ambiente che lo circonda.

I Dottor Sorriso aiutano i bambini non solo nelle stanze di degenza, ma anche nei difficili momenti che precedono e seguono un intervento chirurgico, accompagnando i piccoli pazienti in sala operatoria e assistendoli nel delicato momento del risveglio dopo l’anestesia. Fondazione Dottor Sorriso onlus ha lanciato la campagna sms solidale “La Magia di un sorriso” per potenziare questo ed altri servizi ed aiutare sempre più bambini e famiglie ad affrontare i difficili momenti del ricovero in ospedale in maniera il più possibile serena.

L’iniziativa è sostenuta dalla danzatrice e presentatrice Rossella Brescia, che anche quest’anno ha scelto di prestare il proprio volto e la propria voce alla campagna sms solidale di Dottor Sorriso Onlus. Fondamentale anche il supporto di radio Rds, media partner dell’iniziativa solidale.