L'obiettivo è un Centro per la famiglia “Intorno a me”

È una piccola margherita, che fin dalla nascita si rivela diversa dalle altre intorno a lei, il simbolo utilizzato nello spot video (in alto) per raccontare questa patologia complessa e difficile da accettare, e i suoi effetti nella vita di un bambino e di tutta la sua famiglia. Il cuore giallo racchiuso fra i petali di questo fiore non si è acceso come quello delle sue compagne margherite, ma è rimasto bianco. E così anche i suoi petali non si aprono robusti ad accogliere la luce del sole, ma cadono uno dopo l'altro a causa della malattia. Allo stesso modo, la Paralisi Cerebrale danneggia il sistema nervoso, paralizza i muscoli e può compromettere le capacità cognitive dei bambini.

La stella di Ariel brilla per aiutare mamme, papà, fratelli, nonni e l'intero nucleo familiare a vivere con serenità questa esperienza e far sì che questi piccoli e le loro famiglie siano pienamente integrati nella società.

La campagna di comunicazione di Fondazione Ariel si declina su diversi media: tv, radio, stampa below-the-line e web. In particolare per la stampa e per il web la margherita si affianca ai visi di una delle famiglie seguite da Ariel, presentata nella sua quotidianità fatta anche di serenità e di gioie. Perché, come recita la missione di Ariel, la sfida della disabilità si può affrontare anche con il sorriso: nessuno è disabile alla felicità.