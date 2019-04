L’Sos della Sea Eye ancora ferma a largo di Malta: “L’Europa decida in fretta”

Continua l’odissea della nave Alan Kurdi della Ong tedesca Sea Eye, ormai al sesto giorno di navigazione, in attesa che l’Europa indichi un porto sicuro dove far sbarcare i 64 naufraghi a bordo, tra cui donne e bambini. La Alan Kurdi si trova bloccata a Sud Est di Malta in attesa che venga presa al più presto una decisione per consentire lo sbarco: «Al momento non abbiamo l’autorizzazione per entrare nelle acque territoriali maltesi e ci atteniamo agli ordini, ma nel frattempo le condizioni meteo non sono favorevoli e non sappiamo quanto tempo ci vorrà per sbloccare la situazione, in attesa confidiamo in un rifornimento di viveri e beni di prima necessità», spiega a Vita, Carlotta Weibl, portavoce della Sea Eye.