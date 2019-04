Cinque consigli d'autore per vacanze family friendly

Il primo plus di Copenhagen? È quasi tutta ciclabile. «Ne abbiamo fatto esperienza di recente, è un viaggio che ha riscosso molto successo: è una città relativamente piccola, i bambini sono accettati volentieri, tutti i musei prevedono di default percorsi specifici per bambini, trovi facilmente la possibilità di noleggiare caschi seggiolini e carrelli per la bici…», afferma Silvana Santo, mamma di Davide e Flavia nonché giornalista, blogger e autrice. Due le esperienze imperdibili: «l’Experimentarium, in particolare l’area sulle bolle di sapone e il Louisiana Museum of Modern Art (è a Humlebæk, ma si raggiunge facilmente in treno e ha una stupenda vista sul mare) con un’ala in cui i bambini possono realizzare le loro opere d’arte in maniera autonoma e poi decidere eventualmente di lasciare l’opera esposta». E naturalmente il Museo delle navi vichinghe a Roskilde, dove ci si traveste da vichinghi per davvero e si intaglia nel legno la propria nave, oppure l’antico villaggio di Ribe.