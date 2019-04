I buoni maestri diventano archivi sportivi

L’incontro vuole essere una prima tappa di un percorso di conservazione e valorizzazione delle fonti per la storia del CSI, protagonista tra i più validi e attivi del panorama sportivo italiano sin dalle sue origini.

Nel Seminario - coordinato dal Direttore del Museo diocesano di Albano dott. Roberto Libera – in programma gli interventi di alcuni dei principali esperti del settore tra cui mons. Gaetano Zito, presidente dell'Associazione Archivistica Ecclesiastica, Donato Tamblé, presidente del Centro Studi "Sports' Records – Archivi e memoria dello sport" e Alberto Zanetti Lorenzetti, storico dello sport ed esperto di archivi sportivi per la Società Italiana di Storia dello Sport. Nel corso della mattinata previsti gli interventi di alcuni giocatori della Clericus Cup, il campionato di calcio per seminaristi e sacerdoti promosso dal CSI, che racconteranno di come lo sport possa rappresentare un valido strumento per la crescita dei giovani.

Scaricabile in allegato il programma dell'evento