In Assimoco nasce la business unit Terzo settore ed Ethical Consumers

«Con questa riorganizzazione, che non muta l’organico del Gruppo Assimoco, si intende perseguire ed esprimere, in modo ancora più evidente, l’eccellenza del servizio verso Partner e Clienti. Viviamo tempi caratterizzati da grandi mutamenti, sia a livello del settore assicurativo, sia economici e sociali e un’organizzazione come la nostra è chiamata ad adeguarsi in tempi rapidi per mantenere e aumentare la sua efficienza strategica e la competitività in termini di business», ha sottolineato il Dg del Gruppo Assimoco (nella foto). «Ci sono poi fattori estremamente interessanti che vanno guardati con attenzione: il 92% dei Millennials è disposto a pagare di più per un servizio da un’azienda sostenibile, mentre il 45% degli italiani è disposto a pagare di più per prodotti e servizi etici. Inoltre, il terzo settore rappresenta un pilastro importante della nostra economia che ha registrato un trend in forte crescita: una ragione in più per sviluppare sensibilmente la nostra offerta su questo fronte, facendo tesoro di un’esperienza di lunga data su questa area e del know how della Business Unit Terzo Settore ed Ethical Consumers che oggi è ufficialmente operativa. Allo stesso tempo, abbiamo deciso di investire sulla sostenibilità sociale, ambientale ed economica, sia con una funzione dedicata, sia con un percorso culturale e strategico che, quasi un anno fa, ci ha portato a diventare B Corp, certificando anche di fatto gli alti standard sociali e ambientali e l’impegno in materia di neo-welfare, che da oltre quarant’anni caratterizzano l’operato della Compagnia», ha aggiunto Frecchiami.

Con la trasformazione aziendale, quindi, il Gruppo Assimoco si presenta oggi forte di una cultura e di valori fortemente differenzianti e con un modello organizzativo coerente con le esigenze di un mercato che chiede risposte veloci, etiche e sostenibili.

«Abbiamo reinterpretato il nostro ruolo alla luce dei nuovi obiettivi strategici e ci siamo impegnati a sviluppare le nostre capacità organizzative rispondendo al cambiamento di contesto, modificando la linea di azione e la configurazione operativa, in modo efficace, veloce ed economico», ha aggiunto Frecchiami.

«Grazie alla Riorganizzazione strategica siamo in grado di supportare il posizionamento distintivo di Assimoco puntando sulla valorizzazione del capitale umano, da sempre elemento centrale della nostra strategia competitiva», ha concluso Tiziano Merlini, responsabile della Struttura Sviluppo Persone e Organizzazioni.

