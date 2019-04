Inclusione sociale, l’Italia scende in classifica

L’Italia, dal 2015, prima edizione del WeWorld Index, ha continuato a perdere posizioni in classifica e anche il suo punteggio si è abbassato: dalla 18esima posizione nel 2015 con 66 punti è passata alla 27esima posizione del 2019 con 57 punti. La sua performance è classificata come solo “sufficiente” rispetto alla “buona inclusione” della maggior parte dei Paesi europei. I motivi per cui l’Italia ha perso 9 posizioni sono diversi e complessi: in primo luogo si deve tenere conto dell'avanzamento di altri Paesi. L’Italia è scesa in classifica perché altri Paesi (Bulgaria, Portogallo, Repubblica Ceca) l’hanno superata. In secondo luogo bisogna tenere conto dei cattivi risultati del nostro Paese in alcune dimensioni dell’Index. «Mentre per le dimensioni relative a salute, capitale umano ed economico (indicatori relativi alla salute, accesso all’istruzione, ricchezza prodotta), l’Italia continua a beneficiare di una discreta rendita di posizione costituita nei decenni precedenti, non altrettanto si può dire per le dimensioni ambientali, l’inclusione economica delle donne, la partecipazione, e l’accesso alle cariche politiche delle donne e l’inserimento lavorativo dei giovani», spiega una nota dell'organizzazione. Rimane anche nel 2019 la povertà educativa, esaminata nel rapporto del 2018 come una delle 5 barriere che impediscono l’accesso a un’educazione di qualità e inclusiva, dal momento che l'impoverimento sociale legato alla dimensione educativa continua. Non migliorano neanche gli indicatori relativi alla violenza di genere e sui bambini.

«Solo puntando sulla promozione di politiche sociali indirizzate a favorire l’inclusione economica e politica delle donne, il mantenimento nei percorsi di istruzione dei giovani studenti, l’abbassamento del tasso di disoccupazione e maggior attenzione alla sostenibilità ambientale, in particolar modo in zone periferiche e svantaggiate, l’Italia può sperare di tornare ai livelli delle principali democrazie europee», conclude Chiesara.

Conflitti come barriera all’educazione

I conflitti costituiscono una delle principali barriere all’accesso all'educazione in diversi paesi del mondo. Nel WeWorld Index 2019 vengono esplorate le conseguenze dei conflitti sull’educazione, poiché in molti paesi costituiscono la principale ragione dell’interruzione dei percorsi d’istruzione: nel mondo su 302 milioni di bambini che si trovano fuori dalla scuola, più di 104 milioni vivono in contesti di emergenza.

In Siria per esempio oltre 700.0000 bambini non hanno accesso a un’educazione. Oltre un milione rischia di abbandonarla, in seguito alla distruzione delle scuole e all’abbandono della professione da parte degli insegnanti. Inoltre le scuole spesso sono trasformate in caserme, quando non sono bombardate e danneggiate. Il diritto all'istruzione e gli istituti scolastici/universitari sono sotto attacco: «uccisione di studenti, insegnanti e personale, distruzione di edifici e infrastrutture, stupri e violenze, arruolamento di bambini e bambine, minori migranti sfollati e rifugiati, negazione degli aiuti umanitari, utilizzo degli edifici scolastici a fini militari», spiega una nota di WeWorld-Gvc.

L’Index racconta buone pratiche di intervento di WeWorld-Gvc per garantire l’educazione in aree di conflitto. Tra le azioni di WeWorld-Gvc per l’educazione di emergenza c’è il Community Protection Approach, che consente di promuovere programmi multisettoriali per le popolazioni più vulnerabili, creando un ambiente favorevole alla loro responsabilizzazione: le comunità beneficiarie diventano protagoniste dei processi di aiuto nel loro territorio.

Foto: © WeWorld-Gvc Onlus