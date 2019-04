RDCsenzaDimora, una raccolta firme per i più poveri

Obiettivo 10mila firme entro il 31 maggio. È questo il traguardo che Avvocato di strada onlus e FioPds - - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora si sono posti per far sì che anche per le persone che vivono in strada possano richiedere il Reddito di Cittadinanza. Nell’appello lanciato dalle pagine di buonacausa.org si ricorda che la misura bandiera del M5S e del governo “doveva “abolire la povertà”, mentre al contrario “il reddito di cittadinanza taglia fuori i più poveri in assoluto: le persone che vivono in strada e che non hanno la residenza anagrafica”.

In Italia, vivono in strada oltre 50mila persone che – si legge nell’appello - sono diventate povere: sono padri separati, anziani con la pensione minima, donne sole con figli, giovani che non riescono a trovare un lavoro, piccoli imprenditori falliti, lavoratori licenziati.

Figure prese a esempio sono due senza dimora: Marco e Liliana. Marco, 45 anni, ha lavorato per tutta la vita nella stessa azienda. A causa della crisi l’azienda ha delocalizzato e Marco ha perso il lavoro. Dopo diversi colloqui andati male e l'impossibilità di pagare l'affitto, Marco si è ritrovato a dormire in macchina. Liliana, una vita passata in sartoria, riceve una piccola pensione con la quale però non riesce a far fronte a tutte le spese. Sfrattata e senza nessun aiuto familiare, la sua giornata è scandita da un pranzo in mensa e dalla ricerca di un posto dove dormire, sempre diverso. “Marco e Liliana, due storie diverse, hanno un problema comune – si sottolinea - : non hanno più un indirizzo da indicare sulla carta d'identità. La residenza in Italia consente di votare, curarsi, firmare un contratto di lavoro, percepire una pensione, rinnovare la patente. Senza residenza sei invisibile”.