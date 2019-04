"Cucina" di emozioni, laboratori di vita

Avviato da alcuni anni, il progetto Normali Meraviglie è una fucina di opere creative di alto valore artigianale prodotte nei laboratori di Sacra Famiglia. Nel 2016 sono stati realizzati alcuni Tavoli, nel 2017 è stato il momento delle Mani, sculture alte 50 centimetri realizzate dagli ospiti su disegno dell'artista Mimmo Paladino, mentre nel 2018 sono stati realizzati 20 Vasi di ceramica per il progetto Vasi di Visi-Visi Diversi. Il titolo di quest’anno è “NEG-ozio”, un nome che significa la “negazione dell'ozio” e celebra il costante impegno degli ospiti di Sacra Famiglia, che hanno creato gli oggetti esposti nei neg-ozi nei laboratori Arteticamente della Fondazione, a riprova del successo dei percorsi abilitativi-educativi e delle attività creative a loro destinate. I "NEGozi", quindi non sono solo negozi, ma sono intesi come spazi che non lasciano indifferenti le persone ma che le inducono a discutere, a pensare e a considerare i luoghi che abitiamo come luoghi di passione, di amore per sè e per gli altri. Quattro sono i “neg-ozi” realizzati: macelleria, pasticceria, formaggiaio e coltelleria, gremiti di prodotti in legno e ceramica realizzati con cura e pazienza e messi a confronto con i prodotti "veri" per ammirare la straordinaria maestria di chi li ha creati.