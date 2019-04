Def 2019, ovvero la statalizzazione dell'inclusione sociale

Ci risiamo perché nella bozza del Def che circola in queste ore, che oggi dovrebbe approdare in Parlamento, e in particolare nella sezione denominata “Programma nazionale di riforma” la dizione “Terzo settore” in 132 pagine compare appena due volte. La prima nell’ultimo rigo nel focus dedicato alle misure in materia di semplificazioni, la seconda a pag 130 quando si dice che «Sul versante delle imprese e degli enti del Terzo settore sono state promosse iniziative dirette ad incentivare l’introduzione di principi di responsabilità sociale e l’utilizzo di schemi di bilancio sociale».

Quanto a “non profit” la ricorrenza è apri a zero. Compare invece una volta il termine equivoco di “no profit” quando si dice che l’intendimento del Governo è quello di valorizzare la «forme di collaborazione e partnership tra la sfera pubblica e il mondo dell’associazionismo no profit». Confinando, ci risiamo, ancora una volta il non profit, ovvero, caro governo, le organizzazioni non lucrative (e non quelle che non producono profitto a cui sottende la formula “no profit”) esclusivamente al mondo dell’associazionismo. Tutto ciò malgrado la riforma del Terzo settore annoveri fra gli Ets (enti del Terzo settore) un ventaglio molto più largo che va dalle Fondazioni alle cooperative sociali, che come le nuove imprese sociale (zero ricorrenze nel Def) sono soggetti produttivi pur appartenendo alla galassia del Terzo settore.