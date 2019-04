Dove eravamo rimasti?

Fabrizio D’Angelo ha raccontato come Vita si stia trasformando in una platform company, ovvero una piattaforma di innovazione. Un cambiamento di obiettivi e struttura che sfruttando le competenze di comunicazione favorisca la declinazione dei saperi che Vita ha come patrimonio oltre che nel sito e nel magazine anche in una serie di servizi e prodotti che possano andare a vantaggio sia del mondo del Terzo settore sia di quello profit, entrambi chiamati alla sfida della trasparenza e dell’innovazione. Ri-branding, prodotti editoriali per terzi e speciali nell’ottica di un’informazione al Terzo settore e per il Terzo settore, senza dimenticare il tema della formazione e quello fondamentale della rendicontazione e della valutazione d’impatto.

Due numeri sono stati il punto di partenza dell’intervento del direttore responsabile Stefano Arduini: il +3,5% degli abbonamenti e il + 25% registrato tra gli utenti del sito. «Come ci siamo arrivati?» si è chiesto. La risposta è che i risultati sono il frutto di una grande alleanza «fra i professionisti della comunicazione sociale e i protagonisti del fare sociale». Arduini ha sottolineato come come Vita magazine sia divenuto sempre di più «lo spazio in cui i protagonisti del fare sociale hanno voce e spazio». Ai membri del comitato è stata poi presentata la programmazione dei prossimi numeri del mensile e delle tematiche che potranno essere al centro di tavole verticali così da valorizzare una delle funzioni di Vita cresciute in questi anni il suo «essere un think tank indipendente e atipico», come ha ricordato Arduini.

Moltissimi gli interventi dei rappresentanti presenti che hanno incrementato i temi e gli argomenti che potranno essere al centro del lavoro dei prossimi mesi sia del comitato sia della redazione.

In apertura Riccardo Bonacina, Stefano Arduini e Fabrizio D'Angelo in occasione del Comitato editoriale di Vita