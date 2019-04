Quando distruggere è creare: "Frammenti" di comunità a Monticello d'Alba

”Io per lei": parte la campagna di comunicazione 2019 “Io per lei” di Fondazione Telethon e UILDM Un racconto corale, in occasione della festa della mamma, mette le mamme “rare” e il loro impegno al centro, chiedendo a tutti di attivarsi per il cambiamento sostenendo la migliore ricerca sulle malattie genetiche rare e l’assistenza alle persone affette da malattie neuromuscolari. Il 4 e 5 maggio, in più di 1.600 piazze d'Italia saranno distribuiti i Cuori di biscotto