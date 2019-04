A Palermo i ragazzi di Harraga bruciano le tappe dell'integrazione

Dario Bisso è socio titolare di Cantiere Cucina e del bellissimo Bistrot Bisso ai Quattro Canti: «Finora, nei due locali, abbiamo preso cinque ragazzi da Harraga, quattro li abbiamo già assunti. No, non stiamo facendo beneficenza, questi ragazzi han- no una marcia in più. Partono da casa a 14 anni, non possono contare sull’aiuto della famiglia: quando arrivano qui hanno voglia di riscatto e non si risparmiano. E poi avere collaboratori di diverse culture rende la squadra di lavoro più capace di capire le esigenze dei clienti». Dello stesso parere è Claudio Arestivo, socio fondatore di Molti Volti (nel multietnico quartiere di Ballarò), un luogo che da solo vale una visita a Palermo, per capire quanto di bello si sta facendo in questa città, in termini di rinascita e di integrazione. «Molti Volti è sia un coworking che un ristorante:» spiega Claudio, «il coworking ospita 12 associazioni che lavorano sui temi dei diritti umani e dell’inclusione. Nel ristorante siculo-etnico, lavorano invece 28 persone di dieci nazionalità diverse, 12 delle quali hanno status di rifugiato e richiedente asilo. Tre arrivano da Harraga. Per noi sono un valore aggiunto: sono motivati, conoscono diverse lingue, e poi, grazie al loro aiuto, possiamo proporre un menu con piatti di tutto il mondo».