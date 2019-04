Ambasciatori contro il food waste crescono a scuola

La campagna “Lo spreco Alimentare, se lo conosci lo eviti” ha portato nelle scuole i volontari dei Rotary Club del territorio che con le competenze di settore espresse dalle loro professionalità negli ambiti sanitario, nutrizione, produzione e commercio, hanno potuto sensibilizzare migliaia di studenti.

In supporto ai volontari di Rotary, si sono mossi anche i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado che, nell’ambito del progetto Alternanza scuola-lavoro, nelle classi hanno sviluppato i temi del manuale “Lo spreco alimentare” (nell'immagine la copertina del volume), scritto su misura per i giovanissimi dal professor Andrea Segrè, agronomo ed economista italiano ideatore di Last Minut Market e della Campagna Spreco Zero.

Tra gli strumenti della campagna anche un gioco interattivo online che ha permesso ai ragazzi di imparare divertendosi sul web come comportarsi per evitare di gettare in pattuimera il cibo e riuscire a comportarsi facilmente in modo sostenibile.

In apertura foto da ufficio stampa