Consegnato il XIII Premio Buone pratiche a scuola “Vito Scafidi”

“Il Premio Scafidi dimostra come le scuole, nonostante la minore disponibilità oraria e di docenti da utilizzare per le attività progettuali, lavorino e parlino attraverso le stesse. Quello che emerge quest’anno è un rinnovato interesse e attaccamento alla cura del proprio territorio da parte delle scuole e una maggiore soggettività degli studenti che, con coraggio e determinazione, vorrebbero cambiare in meglio ciò che non funziona. Questo è un momento favorevole per rilanciare l’educazione civica a condizione che i ragazzi siano al centro di questo processo formativo, che le scuole ne favoriscano gli interessi, le esigenze e le aspettative dando loro spazi e responsabilità. Credo sia interesse non solo delle famiglie e della scuola ma, soprattutto, dei decisori politici che l’educazione civica dia agli studenti gli strumenti e le opportunità per diventare cittadini attivi, informati e responsabili, dotati di potere, capaci di assumersi responsabilità per loro stessi e per la comunità di cui si sentono parte, sia essa locale, nazionale, europea, internazionale”, dichiara Adriana Bizzarri, coordinatrice nazionale Scuola di Cittadinanzattiva.

In occasione del Premio, Cittadinanzattiva lancia 10 proposte sull’educazione civica, sulla base del testo presentato lo scorso 3 aprile nel corso dell’Audizione presso la VII Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Sull’educazione civica sono stati depositati numerosi disegni di legge in attesa di una proposta unitaria che ottenga il consenso del Parlamento.​

La XIII Edizione del Premio Vito Scafidi si svolge in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca e con il sostegno non condizionato di Assosalute.-Federchimica e di Juventus Football Club.