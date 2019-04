"Ero Straniero" è all'esame della Camera

Con l'approdo alla Commissione Affari Costituzionali della Camera, ha preso il via oggi l'esame della proposta di legge di iniziativa popolare promossa dalla campagna "Ero Straniero - L'umanità che fa bene", per superare la Bossi-Fini e una gestione del fenomeno migratorio puramente securitaria ed emergenziale.

«L’attuale legislazione non offre altro canale d’ingresso legale se non quello della richiesta di protezione internazionale. Peraltro un canale sempre più impraticabile, dopo l'approvazione del Decreto Sicurezza. Ero Straniero propone canali d’ingresso per lavoro e nuove forme di regolarizzazione, che garantiscono maggiore legalità, sicurezza e coesione sociale, non solo per i cittadini stranieri, ma anche per le comunità che li accolgono», commenta don Virginio Colmegna, presidente della Casa della carità

Che aggiunge: «Siamo felici che la proposta venga finalmente messa in discussione e ci auguriamo che il suo esame sia occasione di dibattito politico ampio, perché è sempre più urgente ribadire che l’immigrazione, se è ben governata, è una risorsa e un’opportunità per il Paese».

La proposta, dal titolo "Nuove norme per la promozione del regolare permesso di soggiorno e dell’inclusione sociale e lavorativa di cittadini stranieri non comunitari", è stata depositata in Parlamento il 27 ottobre 2017 ed è sostenuta da 90mila firme. Una nuova normativa che permetterebbe di governare i flussi con lungimiranza, unendo la domanda di legalità e di sicurezza dei cittadini con la tutela dei diritti di chi arriva.

La campagna "Ero Straniero", è stata promossa da Casa della carità di Milano, Radicali Italiani, Acli, Arci, Asgi, Centro Astalli, Cnca, A Buon Diritto, Cild, con il sostegno di decine di sindaci e organizzazioni, laiche e religiose.

In apertura immagine da erostraniero.casadellacarita.org