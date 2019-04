La scuola superiore? La scelgo in base al bus che c'è

Che il numero di poveri in Italia sia molto aumentato, lo sanno tutti. Molto meno diffusa è invece la consapevolezza di quanto l'aumento della povertà abbia colpito soprattutto i bambini e gli adolescenti. Sono proprio i minori di 18 anni la fascia d'età in cui l'incidenza della povertà assoluta è maggiore: nel 2005 era assolutamente povero il 3,9% dei minori di 18 anni mentre oggi il numero di bambini e adolescenti in povertà assoluta è triplicata, superando il 12%. Un bambino su otto. Questa crescita ha allargato il divario tra le generazioni: nell’Italia di oggi, più una persona è giovane, più probabilità ha di essere povera, di povertà assoluta.

Lo ha ricordato ancora una volta, con la forza dei dati puntuali, il secondo Rapporto sulla povertà educativa minorile in Italia, presentato ieri a Roma da Con i Bambini e Openpolis. Un problema che ha a che fare non solo son la condizione economica attuale di 1,2 milioni di bambini e ragazzi, ma con il loro futuro e con la possibilità, anche per chi nasce in una famiglia povera, di avere a disposizione gli strumenti per sottrarsi da adulto alla marginalità sociale. Il risvolto del problema della povertà minorile infatti è soprattutto educativo. Le famiglie più povere sono generalmente quelle con minore scolarizzazione, con un'incidenza della povertà assoluta più che doppia nei nuclei familiari dove la persona di riferimento non ha il diploma. Il problema più grande è che in Italia due terzi dei bambini con i genitori senza diploma restano inchiodati a quello stesso livello d’istruzione, rispetto a una media Ocse del 42%. Detto altrimenti, da noi i figli di famiglie povere riescono a riscattarsi molto meno di quanto riescano a fare i loro coetanei in altri Paesi, a parità di condizioni iniziali. È un circolo vizioso che tende a riprodurre le disuguaglianze, con un ascensore sociale intergenerazionale fermo. Mentre la scommessa (cruciale per il Paese, non solo in termini di equità) è che chi nasce in una famiglia già povera trovi nel contesto territoriale, nella scuola, nella comunità… gli strumenti necessari per riscattarsi in futuro da una condizione di marginalità sociale. È una questione di infrastruttura. Che oggi in Italia non c’è.

«Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile è uno degli strumenti più innovativi nel campo della lotta alla povertà attivi nel nostro Paese», ha spiegato a margine dell’incontro Giuseppe Guzzetti presidente di Acri. «È nato grazie a un accordo fra Fondazioni di origine bancaria, Governo e Forum Nazionale del Terzo settore. Coinvolge l’intera comunità educante: scuola, terzo settore, enti locali e famiglie e sta attivando le migliori energie del Paese nello sforzo comune per combattere un’emergenza che deve essere una priorità di un paese civile. Il secondo Rapporto sulla povertà educativa minorile di Openpolis e Con i Bambini contribuirà ad accendere ancora di più i riflettori su questa tematica e a evidenziarne l’impatto in maniera ancora più dettagliata».

Un'istruzione di qualità, per tutti

Per questo il report si concentra sui servizi per i minori e la scuola. Perché contrastare la povertà nella fascia più giovane della popolazione significa offrire concretamente a tutti i bambini e gli adolescenti, a prescindere dal reddito dei genitori, uguali opportunità educative. Per l’Italia è prioritario garantire l'accesso all'educazione di qualità, dall'asilo all'istruzione terziaria, ai bambini e ai giovani svantaggiati.

Gli asili nido, lo sappiamo, sono pochi: a fronte di una platea potenziale di 1,5 milioni di bambini, sono circa 350mila i posti disponibili. Il servizio tende a essere più diffuso nei capoluoghi rispetto alla regione cui appartengono. Il numero di bambini con meno di tre anni registra un -16,70% tra 2011 al 2018: meno bambini significa meno attenzione al tema? Possiamo pensare che l'Italia non ha più la necessità di lavorare per aumentare la copertura del servizio e che le attuali carenze si risolveranno presto per inerzia, senza bisogno di estendere l'offerta? Non è così, dice chiaramente il report di Openpolis e Con i Bambini.

Che dire poi della scuola? Molte delle sfide più importanti, dall’inclusione dei ragazzi stranieri alla riduzione della povertà, dipendono anche dal sistema scolastico. I test sui livelli di apprendimento (le celebri prove Invalsi) mostrano una forte correlazione tra lo status socio-economico-culturale della famiglia e le competenze acquisite, già in quinta primaria. Così gli alunni svantaggiati restano generalmente indietro rispetto ai coetanei più fortunati.