“Parole senza dimora”: un reading a Roma

Letteratura e vita di strada sono queste le due anime che compongono “Parole senza dimora”, aperitivo letterario in programma martedì 16 aprile, dalle ore 19,30 alle 21, all’enoteca Il Covino di Roma (via Ostia 21), a sostegno di Fondazione Progetto Arca onlus.

Ospite d’eccezione, il popolare attore Paolo Calabresi si cimenterà in un intenso reading interpretando brani tratti da romanzi, saggi e canzoni selezionati dall’antropologo e scrittore, da anni impegnato nel sociale, Federico Bonadonna.

Ad accompagnarli non mancherà la musica suonata al piano e alla chitarra dai volontari e dagli ospiti di Casa Arca, struttura di accoglienza per persone senza dimora gestita a Roma da Fondazione Progetto Arca, onlus che da 25 anni opera a fianco delle persone più fragili ed emarginate per offrire loro un aiuto concreto e accompagnarle verso l'inizio di una nuova vita.

L’evento sarà un momento di condivisione per chiunque desideri fermarsi a riflettere sulle tematiche della marginalità e dell’esclusione sociale, in particolare sulla condizione delle persone che vivono in strada nella capitale.

L’ingresso è libero, con offerta spontanea a sostegno delle attività di accoglienza e Unità di strada di Progetto Arca.

Per info: info@progettoarca.org