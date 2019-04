A Padova inizia il percorso della Capitale Europea del Volontariato

Territorio che vanta numeri notevoli: solo nel territorio comunale oggi si contano 2.102 associazioni (ben 56 nate nell’ultimo anno). Di queste 110 sono cooperative sociali, 68 ong e 269 associazioni sportive. Ma la città è solo il fiore all’occhiello di un distretto sociale più ampio che coinvolge provincia e regione. Il Veneto è terza in Italia per numero di enti non profit dietro a Lazio e Lombardia con 29.871 organizzazioni mentre la provincia padovana nel 2018 ha registrato la presenza sul territorio di 6.374 associazioni, con un incremento di 270 unità rispetto all’anno precedente.

I rappresentanti del Csv di Padova, in sinergia con il Comune, per porgettare l'anno della Capitale si sono ispirati all’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, il programma d’azione sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 paesi membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. «Abbiamo individuato 7 aree di approfondimento», spiega Alecci, «che accompagneranno la creazione del palinsesto per il 2020 attraverso altrettanti tavoli di lavoro ed elaborazione».

Le 7 macro aree sono: Povertà e nuove emarginazioni; Salute e benessere; Cultura e istruzione; Tecnologia e innovazione; Ambiente e urbanistica; Economia e sviluppo sostenibile; Pace e diritti umani. I tavoli saranno composti da rappresentanti locali e nazionali del terzo settore, delle istituzioni, delle imprese, di università, ricerca e agenzie formative, delle organizzazioni sindacali e dei media. Prenderanno avvio nella primavera 2019 per proseguire con incontri periodici che porteranno all’elaborazione di riflessioni e proposte concrete di azioni da avviare a partire dal 2020. Le 7 aree sono volutamente universali: giovani, persone anziane, persone con disabilità, donne in difficoltà e, in generale, tutte le persone che rientrano nelle categorie “fragili” saranno coinvolte e considerate in ciascuna delle 7 macro-aree. «La volontà è di trasformare le fragilità in risorse e di fare da subito pratica di inclusione», affermano dal Csv.

Oltre ai tavoli, già nel 2019 sono previste varie iniziative: uno dei momenti culmine sarà la seconda edizione di “Solidaria”, il Festival del CSV Padova (23-29 settembre) che sarà dedicato al tema “Sconfinamenti”. Il 2019 si chiuderà con la presentazione del report del volontariato padovano, mentre il 2020 si aprirà a gennaio con l’inaugurazione ufficiale dell’anno da capitale. Seguiranno 12 mesi densi di iniziative anche di livello nazionale, e in cui si concretizzeranno alcuni scambi e progettualità a livello europeo. Il palinsesto si alimenterà inoltre di tutti gli appuntamenti che proporranno le organizzazioni locali con l‘utilizzo del logo di Padova capitale europea del volontariato. Il 5 dicembre 2020, in occasione della giornata internazionale del volontariato, si proporrà infine un meeting europeo con la partecipazione delle capitali europee passate, della capitale 2021 e la proclamazione della capitale 2022.