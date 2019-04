Ad occhi bassi davanti a quel murales

C’è comunque un filo conduttore che lega la gran parte dei vincitori nelle varie categorie: è quello di raccontare per immagini pezzi di mondo che ormai nessuno racconta più. Ed è questo che rende prezioso agli occhi di tutti il lavoro “antico” del fotografo, in un’epoca di omologazione mediatica come quella che stiamo vivendo: il fotografo è per necessità tecnica di un testimone in presa diretta. Ed è un testimone che per natura cerca di osservare quello che gli altri dimenticano o non ritengono degno di cronaca. Così il World Press Photo ogni anno ci propone una narrazione che richiama la necessità di una diversa coscienza rispetto al mondo in cui viviamo.