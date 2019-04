Addio a Padre Maurizio Annoni presidente e anima di Opera San Francesco

È spirato nella serata di ieri 11 aprile Padre Maurizio Annoni, da 19 anni presidente di Opera San Francesco per i Poveri, la realtà milanese dei Frati Cappuccini di viale Piave, che da 60 anni garantisce ai poveri assistenza gratuita e accoglienza.

Sotto la sua guida, Osf si è orientata verso una maggiore personalizzazione nella risposta ai bisogni delle persone in difficoltà. Sono stati ampliati i servizi di accoglienza primaria (Mensa, Docce e Guardaroba, Poliambulatorio, Centro Raccolta) rispondendo in maniera concreta e immediata alle necessità fondamentali dell’uomo quali mangiare, lavarsi, vestirsi e curarsi.

Durante il suo mandato inoltre, tenendo conto della costante evoluzione della povertà della città, Padre Maurizio ha dato impulso ai servizi di secondo e terzo livello con la messa a punto di un’Area Sociale per la gestione di progetti come l’Housing sociale e Housing First e uno Sportello di orientamento e lavoro rendendo Opera San Francesco un esempio virtuoso di come si coniuga un carisma antico con l'efficacia nella risposta a bisogni sempre nuovi.

Il suo operato per la comunità è stato riconosciuto nel 2016 con la nomina a Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del Presidente della Repubblica Italiana e nel 2018 con l’assegnazione dal Comune di Milano dell’Attestato di Civica Benemerenza (vedi qui).

Padre Maurizio Annoni era nato a Milano nel 1952 dove ha conseguito la laurea d’ingegneria civile al Politecnico di Milano, successivamente è entrato nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini, ha professato i suoi voti perpetui il 29 aprile del 1984 ed è stato ordinato sacerdote il giorno 7 settembre 1985.

Ha ricoperto la carica di Ministro Provinciale dei Frati Minori Cappuccini della regione Lombardia dal 1994 al 2000 e nel 2000 è stato nominato presidente di Opera San Francesco per i Poveri.

«Padre Maurizio è stato un uomo intelligente e buono, un frate sacerdote appassionato e una guida sicura e lungimirante» lo ricorda Fra Marcello Longhi, attuale vice presidente di Osf. «Mancherà tanto a noi frati, ai nostri volontari, ai dipendenti, agli ospiti dei nostri servizi e anche ai donatori di Osf perché è sempre stato per tutti un punto di riferimento presente e costante. Diceva spesso che nessuna povertà dovrà mai deturpare la bellezza di un sorriso fatto a immagine e somiglianza di Dio. E noi continueremo ad aprire le porte a chi ha bisogno e a ridare dignità per far rinascere la speranza di una vita migliore per tutti, come lui ha sempre fatto. La tradizionale carità che alla porta del Convento noi frati Cappuccini pratichiamo da sempre secondo lo spirito di San Francesco, con Padre Maurizio ha acquisito un volto ancora più moderno ed efficiente. Si è strutturata come carità organizzata per offrire un aiuto qualificato ad un numero sempre maggiore di persone in povertà. La morte di Padre Maurizio ci addolora profondamente soprattutto in questo anno in cui festeggiamo il 60esimo anniversario della fondazione di Osf».

«Per noi Frati Cappuccini», afferma Fra Sergio Pesenti Ministro Provinciale. «Padre Maurizio è stato un fratello attento, sensibile e disponibile, sempre pronto a dedicarsi alle necessità della fraternità. La sua profonda spiritualità e il suo senso di responsabilità sono per noi una eredità preziosa e un esempio».

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, lo saluta così: «Milano gli deve molto, per il suo costante impegno e per la volontà di contribuire affinché tutti abbiano un’esistenza dignitosa. Riposa in pace caro Padre Maurizio»

Alla guida di Osf succede Fra Marcello Longhi, 59 anni di Bergamo, dal 2017 vice presidente di Opera San Francesco e coordinatore dei volontari. Si era occupato precedentemente di formazione dei giovani per la Provincia di Lombardia dei Cappuccini e negli ultimi anni è stato responsabile del Convento dei Frati Cappuccini di Bergamo