La società civile chiede che i 10 miliardi per gli F-35 siano spesi per welfare e sviluppo sostenibile

Una diversa destinazione dei fondi per gli F-35 è stata auspicata anche da Giulio Marcon, portavoce della campagna “Sbilanciamoci!”, che ha proposto diversi investimenti da fare con gli almeno dieci miliardi di euro. “Con gli stessi soldi che dobbiamo ancora spendere – ha detto – potremmo fare le seguenti cose nei prossimi dieci anni: acquisire 100 elicotteri per l’elisoccorso da dare in dotazione agli ospedali, mettere in sicurezza 5mila scuole, in particolare nelle zone sismiche e a rischio dissesto idrogeologico, acquistare 30 canadair per spegnere gli incendi, costruire 1.000 asili nido pubblici, creare 10mila posti di lavoro per assistenti familiari nel settore della non autosufficienza”.