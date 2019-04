L'orchestra Verdi in concerto per aiutare i bambini in fuga dalla guerra

L’orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi e Coopi insieme per aiutare i bambini in fuga dalla guerra. L’appuntamento è alle 19,30 martedì 16 e venerdì 19 aprile all’auditorium laVerdi, Largo Gustav Mahler, a Milano.

Durante le due serate sarà possibile conoscere l’organizzazione umanitaria italiana COOPI (Cooperazione Internazionale) e sostenere la campagna Aiuta un guerriero dedicata ai progetti per portare scuola ed educazione ai bambini profughi, rifugiati e sfollati in zone di guerra che devono lottare quotidianamente per tutto, anche per andare a scuola.

I fondi raccolti durante le due serate saranno utilizzati per costruire in Niger ed Iraq scuole temporanee, formare insegnanti e fornire materiale didattico a migliaia di bambini che con forza e coraggio devono lottare per poter avere l’opportunità di andare a scuola.

Coopi realizza inoltre programmi di educazione in emergenza nelle zone coinvolte dalla crisi siriana e nella regione del Lago Ciad in Africa, segnata dalle violenze di Boko Haram, con la consapevolezza che educare un bambino non vuol dire solo mandarlo a scuola, ma fornirgli anche gli strumenti che possano farlo crescere, maturare, diventare un adulto consapevole e competente.

Secondo una tradizione consolidata nel periodo pasquale il concerto vedrà laVerdi eseguire le Passioni di Bach con la Passione secondo Matteo. La formazione de laVerdi sarà affiancata dal suo ensemble vocalediretto da Gianluca Capuanoe il Coro di Voci bianchediretto da Maria Teresa Tramontin, oltre aCristiano Contadin alla viola da gamba.