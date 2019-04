Welfare aziendale: ora anche le piccole imprese “imitano” le grandi

Se di welfare si parla già da tempo, e in Italia è anche già abbastanza diffuso, in realtà una vera discussione sul tema è partita solo di recente: «È con la finanziaria del 2016 che è stata prevista la possibilità di accordi relativi al premio di risultato da trasformare in welfare», dice Spattini. «Questo ha rilanciato tutto il welfare aziendale, che può avere diverse fonti: la trasformazione appunto del premio di risultato, il risultato di un accordo tra le parti, oppure di un regolamento aziendale, in cui l’azienda stabilisce da sé che tipologia di welfare erogare».

Le tipologie sono quelle classiche: alcune sono meramente organizzative e più legate alla conciliazione tra vita privata e lavoro, come gli orari flessibili, oppure legati all’ambito più generale dell’utilità sociale, dall’istruzione alle attività ricreative e il tempo libero, ma anche i buoni pasto, il trasporto collettivo o i buoni acquisto.

In generale,il tipo di benefit dipende in larga misura dai contesti aziendali: secondo l’ultimo rapporto Adapt, realizzato in collaborazione con Ubi Banca, ad esempio, nel settore della meccanica industria prevalgono i flexible benefit, ovvero l’erogazione di un credito di welfare in cui i lavoratori scelgono da sé la tipologia di bene o servizio di cui preferiscono usufruire. «Tra le tipologie più richieste dai dipendenti ci sono servizi sanitari, previdenza, educazione dei figli, servizi di assistenza e cura per i familiari, oppure buoni acquisto e per attività ricreative. Al secondo posto invece si trovano le soluzioni per la conciliazione e l’organizzazione del posto di lavoro e la formazione continua», illustra l’esperta.

Nel grande universo del welfare aziendale, insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. E se in generale è più semplice adottare politiche di questo tipo per le aziende di grandi dimensioni, comunquenon mancano «esempi di piccole e medie imprese che si mettono in reti per favorire la diffusione del welfare, come in Veneto», riporta Spattini.