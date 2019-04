Mediterranea salpa da Marsala per una nuova missione umanitaria

Oggi dal porto di Marsala, la Mare Jonio ripartirà per la sua seconda missione del 2019. Il nostro impegno non cambia: preservare i diritti, la vita e la dignità delle persone in fuga nel Mediterraneo centrale. La Libia brucia per una guerra terribile, centinaia di migliaia di persone, libiche e migranti, sono a rischio di vita. Nessun governo europeo sta pensando all’apertura di canali umanitari, tutti troppo impegnati nella loro assurda battaglia contro le navi della società civile.

Torniamo a navigare ancora una volta decisi a rispettare fino in fondo il diritto internazionale del mare e dei diritti umani e i principi della nostra Costituzione. Ringraziamo le migliaia e migliaia di persone diventate in questi mesi Mediterranea. È solo grazie al loro supporto che possiamo farlo. Un grazie di cuore anche alla città di Marsala che ci ha fatto sentire a casa in un porto sicuro.