A Trani il primo ambulatorio medico solidale polispecialistico

Il 12 aprile, in occasione del 92esimo anniversario della morte di San Giuseppe Moscati (medico dei poveri), è stato inaugurato in Puglia a Trani (BT) l’ambulatorio medico solidale polispecialistico a lui intitolato. L'ambulatorio sarà in grado di fornire servizi di medicina polispecialistica, infermeria, servizio di assistenza farmaceutica e, come supporto all’attività medica specialistica, sarà attrezzato per fornire anche alcune indagini strumentali. Il progetto nasce per provare a fornire una risposta concreta alla emergenza sanitaria a favore della classe povera ormai in crescita esponenziale in Puglia.